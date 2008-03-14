世界能源論壇凸顯中國專家智慧

（本報綜合報道）10月19日至22日，2016世界能源論壇(World Energy Forum 2016)在紐約市隆重舉行，150多個國家的國家首腦、政府部長和大使將與企業領袖、協會、學者和金融家一道，探討企業和政府在通用能源獲取渠道方面所能發揮的作用，而這一議題是聯合國2030年可持續發展議程(2030 Agenda for Sustainable Development)的一部分。

世界能源論壇主席Harold HyunSuk Oh博士表示，“對於人類的未來和安全而言，沒有什麼比能源獲取渠道更加重要。這是當今這個時代最為重要的議題，而且將影響所有國家和全世界人民。作為最知名和最受尊敬的能源合作平臺，世界能源論壇讓全球政府、工業和學術界領袖有機會圍繞影響人類的重大問題，分享理念、尋求解決方案，並付諸行動。”

過去，世界能源論壇每4年舉辦一次，2016年世界能源論壇是繼大獲成功的迪拜2012年世界能源論壇之後的又一次能源盛會。為了應對緊急的全球能源問題並響應眾多國家首腦和能源部長的號召，世界能源論壇如今改為每年舉辦一次，並由各國城市輪流主辦。在美國政府和聯合國的鼓勵下，美國獲選舉辦此次盛會。

世界能源論壇的研討會和專題會議由能源專家制定，其中包括首要的機構、高管、學者、媒體和政府官員。專題會議議題專注於石油、煤、天然氣、太陽能、風能、生物燃料、核能、商業和基礎設施開發、水、金融、安全、效率、運輸、企業可持續發展、電力市場，以及能源運輸在提供通用能源獲取渠道方面發揮的作用。特別專題會議將專注於影響土著居民和內陸國家的能源危機，以及提升婦女在可持續能源領域的參與度。

中國仁創科技集團董事長、矽砂資源利用國家重點實驗室主任秦昇益在世界能源論壇上發言指出，人類文明發展到今天，面臨著四大難題：沙漠化、水資源短缺、能源枯竭和糧食危機。他認為要靠人的智慧通過技術創新來解決，並提出了自己所學到的技術路線：首先是要通過技術創新使沙漠的自然化利用，把沙子加工成各種各樣的功能性的產品，進行再進一步的創新形成相關的解決方案。來形成以沙治沙、以沙興水和以沙支農。”

秦昇益現場播放了他麽制作的沙產業的宣傳短片，暢談和演示了由他發明的專利產品——透氣不透水的建築材料和沙產品，由中國國際經濟合作學會副會長夏善晨教授在現場翻譯解說（圖P2-1-3），令在場的國際及專家學者大為震驚，當即紛紛表示要在會後與這位中國的“沙皇”進行深入的交流和溝通，一起合作開發沙資源的創新和利用。

世界能源論壇是世界首屈一指的能源領導平臺，為世界領導人和專家提供跨國交流平臺，促進全球能源問題的可持續解決方案。世界能源論壇代表各種規模和地區的企業和政府的利益，以促進戰略關系和將想法轉化為全球市場。獲得現代能源服務和水是全世界經濟和社會發展的必要條件。世界能源論壇是以“人人享有能源”為宗旨，在政策、技術和金融領域廣發合作交流，以促進全球經濟的治理，創造可持續的未來，實現所有國家和人民的希望和願望。每年10月22日的世界能源日便是由世界能源論壇於2012年確立，其目的是為了提升民眾對全球能源問題的意識。

10月22日，世界能源論壇2016年度獎頒獎典禮在聯合國總部舉行，來自中國科技部中國科學技術發展戰略研究院研究員趙剛博士榮獲“能源政策獎”。世界能源論壇“能源政策獎”頒發給那些致力於推動國家和世界能源轉型和變革，為能源可持續發展做出傑出貢獻的國家領導人、國際組織領導人、產業界或者學術界的領袖。

作為第一位獲得世界能源論壇“能源政策獎”的中國人，趙剛博士多年來一直積極呼籲發展清潔能源，推動能源轉型和能源變革。通過深入的研究，他近年來發表論文和著作數十篇，闡述能源轉型和變革的戰略意義，影響決策者和產業領袖。他主持研究了可再生能源與新能源國際科技合作戰略，研究的成果形成了中國可再生能源和新能源國際科技合作計劃。他還致力於推動中國和世界其他國家合作的能源合作，用更加清潔、低碳、低成本的能源促進經濟社會發展。